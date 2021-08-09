В Украине ожидается жаркая погода, местами дожди с грозами, град и шквальный ветер

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая, на юге и востоке - жаркая погода; в юго-восточной части ожидаются дожди с грозами, кое-где с градом и шквалистым ветром, небольшой дождь также возможен и на Прикарпатье и севере страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 10 августа, в юго-восточной части Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, на Прикарпатье и в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южных и восточных областях ночью 17-22°, днем 28-33°; в западной части ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве во вторник местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 августа самая высокая температура днем (+34,7°) была в 2015 году, самая низкая ночью (+9,2°) в 1891 году.

В среду, 11 августа, в юго-восточной части Украины кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, в западных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на юге и юго-востоке до 22°; днем 26-31°, в Луганской области до 34°, в западных областях 23-28°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северный, 5-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Утром 9 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-28°, в Днепре вблизи Киева - 24°.