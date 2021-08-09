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13:06 09.08.2021

Меркель посетит Киев 22 августа

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Меркель посетит Киев 22 августа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину 22 августа, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - написал Никифоров на странице в Facebook.

Как сообщалось, 23 августа, в Киеве пройдет первый, учредительный, саммит платформы по деоккупации Крыма - "Крымская платформа". Всего своё желание участвовать в работе платформы подтвердили уже около 40 стран мира.

Последний раз Владимир Зеленский и Ангела Меркель встречались 12 июля в ходе официального визита украинского президента в Германию. Они обсуждали ряд вопросов, в частности пути мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

По итогам обсуждения немецкий канцлер выступила за имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, а также выразила приверженность Германии Минским договоренностям.

30 августа Зеленский встретится со своим американским коллегой Джо Байденом.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время встречи Зеленского и Байдена будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности. Ранее он также заявлял о том, что встреча президентов США и Украины определит динамику двусторонних отношений обеих стран на следующие годы.

Теги: #украина #меркель #визит
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