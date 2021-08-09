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12:24 09.08.2021

Во Львовской области в ДТП с участием автобуса травмированы шесть человек

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Во Львовской области в ДТП с участием автобуса травмированы шесть человек

Шесть человек пострадали и были доставлены в больницу в результате ДТП в городе Каменка-Бугская Львовской области, сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла сегодня в 07:20 по улице Драгоманова в Каменке-Бугской.

"Водитель "Мазды", 44-летний житель Львова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом "Стриганка-Львов", – указано в сообщении полиции.

Вследствие столкновения травмы получили водитель легкового автомобиля и 5 пассажиров автобуса, в возрасте от 37 до 68 лет. Их диагнозы уточняются.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам части первой статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Теги: #дтп #львовская_область
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