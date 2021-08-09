Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

В Украину прибыл новый посол Израиля Михаэль Бродский.

"Дипломаты посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаэля Бродского. Дипломаты поделились настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество!" - сообщает посольство Израиля в Украине в Facebook.

Как сообщалось, в июле 2021 года Бродский в Facebook сообщил израильское правительство одобрило его назначение на должность нового посла в Украине.

Бродский родился в Санкт-Петербурге. В 1990 году переехал вместе с семьей в Израиль.

В 2003-2008 гг. - пресс-атташе посольства Израиля в России, и политический атташе посольства Израиля в России. В 2009-2013 гг. - занимал должность директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. В 2015-2018 гг. - посол Израиля в Казахстане, по совместительству в Кыргызстане.

С осени 2018 года послом Государства Израиль в Украине был Джоэль Леон.