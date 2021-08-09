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10:44 09.08.2021

Полиция открыла два дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге, в результате которого пострадали четыре человека

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Полиция открыла два дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге, в результате которого пострадали четыре человека

В результате взрыва гранаты в Кривом Роге (Днепропетровская область) телесные повреждения получил 61-летний мужчина, который подорвал гранату, и трое полицейских, полиция открыла два уголовных производства.

"8 августа около 17:23 в полицию обратился местный житель и сообщил, что планирует взорвать гранату возле одного из домов в Ингулецком районе города. По вызову немедленно прибыли патрульные полицейские города Кривого Рога, которые начали переговоры с мужчиной и вызвали на место происшествия оперативные службы. Во время разговора мужчина отдал правоохранителям один боеприпас РГД-5, который держал в руках. Однако после этого внезапно из кармана достал вторую гранату и подорвал", - сказано в сообщении областной полиции.

В результате взрыва телесные повреждения получил 61-летний мужчина и трое полицейских. Прохожие граждане не пострадали.

В тот же день в доме фигуранта полиция провела обыски, в ходе которых изъяты две гранаты. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #взрыв #граната #кривой_рог
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