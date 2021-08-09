Число заражений COVID-19 в мире превысило 202,7 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 202 млн 729 тыс. 434, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 294 тыс. 362 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 35 млн 763 тыс. 970 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 616 тыс. 829.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 969 тыс. 954, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 428 тыс. 309.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 165 тыс. 672 заболевших, умер 563 тыс. 151 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 552,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 900 человек, в Индии - 307, Бразилии - 2 тыс. 630.