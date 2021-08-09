В Украине за сутки сделали более 51 тыс. прививок от коронавируса – Минздрав

В течение суток 8 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 51 445 человек, при этом первую прививку получили 30 988 украинца, еще 20 457 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в понедельник.

"В течение суток работали: 277 мобильных бригад, 816 пунктов прививки; 340 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что с начала прививочной кампании в Украине привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу – 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 401 647 человек.

"Всего проведено 6 538 718 прививок", - отметили в Минздраве.