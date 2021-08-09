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08:18 09.08.2021

За минувшие сутки российские наемники 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

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За минувшие сутки российские наемники 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили четыре обстрела украинских позиций, без потерь. С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 8 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня… Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

В частности, противник открывал огонь вблизи Светлодарска со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Широкино зафиксирован обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По состоянию на 7:00 утра, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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