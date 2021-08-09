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08:16 09.08.2021

В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 300 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 281 человек, 5 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 8 августа 2021 в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 20 медработников - 2). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 400 человек, летальных случаев – 5, выздоровел - 281 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа сообщалось о 1 054 новых случаев заболевания, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 259 451 человек, выздоровели 2 191 202 человека, летальных случаев - 53 100.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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