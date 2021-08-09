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08:06 09.08.2021

Более 30 китайских чиновников привлечены к ответственности за просчеты в работе по борьбе с COVID-19

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Более 30 китайских чиновников привлечены к ответственности за просчеты в работе по борьбе с COVID-19

В Китае за недостатки в работе по предотвращению распространения COVID-19 к ответственности в различной степени привечены более 30 кадровых работников, сообщают китайские СМИ.

Часть чиновников уровня вице-мэров некоторых городов, глав городских округов и местных комитетов здравоохранения, медучреждений лишились своих постов, говорится в сообщениях.

В то же время, власти страны пока не могут остановить распространение инфекции внутри страны. В воскресенье, по данным Госкомитета здравоохранения КНР, в Китае было выявлено 125 новых инфицированных коронавирусом, из них 94 заразились внутри страны: 41 - в провинции Хэнань, 38 - в провинции Цзянсу, 12 - в провинции Хунань и 3 - в провинции Хубэй.

Изначально новая вспышка распространения инфекции началась в июле текущего года в городе Жуйли южной провинции Юньнань на границе с Мьянмой. Затем инфицированные были выявлены в городе Нанкине восточной провинции Цзянсу. Переносчиками вируса стали работники городского аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, совершавших международные рейсы.

Теги: #коронавирус #ответственность #китай #чиновники
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