В результате непогоды обесточены 49 населенных пунктов в двух областях

В результате непогоды обесточены 49 населенных пунктов на Закарпатье и в Сумской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7 ч. 9 августа в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях (Закарпатская - 47 и Сумская - 2)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.