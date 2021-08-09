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07:41 09.08.2021

В результате непогоды обесточены 49 населенных пунктов в двух областях

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В результате непогоды обесточены 49 населенных пунктов в двух областях

В результате непогоды обесточены 49 населенных пунктов на Закарпатье и в Сумской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7 ч. 9 августа в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях (Закарпатская - 47 и Сумская - 2)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #обесточивание
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