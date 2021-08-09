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05:02 09.08.2021

Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

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Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины - главсанврач

Министерством здравоохранения Украины рекомендовано сокращение периода между введением доз вакцины до 14-ти дней, сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас в Украине используется 28 дней (период между 1-ой и 2-ой дозами – ИФ)… Для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал", - сообщил он.

При этом, Кузин подчеркнул, что к примеру, последние исследования вакцины CoronaVac во многих странах проводились с интервалом в 14 дней.

Он также отметил, что таким образом можно вакцинировать как можно больше людей за более короткий срок.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 7 августа в Украине привито более 4 миллионов человек.

 

Теги: #вакцинация #интервал #минздрав
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