Любовь Соболь покинула Россию, теперь ей грозит тюремное заключение

Бывшая юрист ФБК Любовь Соболь покинула Россию, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул",- сказал собеседник агентства.

"Соболь дважды осуждена, однако ни один из приговоров не предполагал отбытия наказания в колонии. Теперь, когда она нарушила действующие ограничения, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию", - добавил он.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Преображенский суд Москвы в августе назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы Соболь за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Согласно решению суда, на Соболь возложены следующие ограничения: не уходить из дома в период с 22:00 до 6:00, не менять постоянного места жительства без уведомления, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана.

Кроме того, 15 апреля судебный участок мирового судьи №276 признал Соболь виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно.