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01:28 09.08.2021

Зеленский и Байден во время встречи обсудят политическое, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности – Кулеба

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Зеленский и Байден во время встречи обсудят политическое, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности – Кулеба

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая состоится в Вашингтоне 30 августа, будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень", – рассказал Кулеба в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" в воскресенье вечером.

По словам министра, во втором блоке будут обсуждаться вопросы российской агрессии на Донбассе и оккупация Крыма.

"Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться", – отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

"Третий – экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", – сказал Кулеба.

 

Теги: #сша #президенты #встреча #темы
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