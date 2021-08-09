ЕС помогает Греции и другим странам региона тушить лесные пожары

Европейский союз задействовал свой механизм гражданской защиты для помощи Греции и другим странам Средиземноморья в тушении лесных пожаров.

"Мы организуем одну из крупнейших когда-либо проводимых в Европе операций по тушению пожаров, поскольку множественные пожары охватывают несколько стран одновременно", - заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

ЕС полностью солидарен с Грецией, Северной Македонией, Албанией, Италией и Турцией в это трудное время, добавил он.

По просьбам этих стран ЕС помог мобилизовать (на тушение - ИФ) 14 пожарных самолетов, 3 вертолета, около 1300 спасателей и 250 автомобилей, сообщила Европейская комиссия (ЕК) в воскресенье в своем коммюнике.

В минувшие выходные дни новые предложения поступили от Франции, Германии, Польши, Австрии и Словакии, которые направили свои наземные пожарные подразделения. В Греции уже действуют наземные пожарные части Кипра, Франции, Чехии и Румынии, а также самолеты Кипра, Швеции, Франции, Хорватии и Испании.

Ранее на прошлой неделе помощь со стороны ЕС была предоставлена для борьбы с лесными пожарами в Италии, Албании и Северной Македонии. Туда были направлены самолеты и вертолеты из Франции, Чехии, Нидерландов, Румынии, личный состав из Словении, Болгарии и Австрии.

Специальный спутник ЕС Copernicus помогает составлять карты оценки ущерба от лесных пожаров пострадавших районов в Северной Македонии и Греции.