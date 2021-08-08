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22:57 08.08.2021

Украинский рефери Василинчук признан лучшим судьей олимпийского турнира Токио-2020

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Украинский рефери Василинчук признан лучшим судьей олимпийского турнира Токио-2020

Украинского рефери Павла Василинчука признали лучшим судьей боксерского турнира на Олимпийских играх в Токио-2020, сообщает Федерация бокса Украины.

"Судью международной категории AIBA (3 звезды) Павла Василинчука из Украины признали лучшим судьей Олимпийских игр-2020 в Токио по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира", – сказано в сообщении на сайте федерации, со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

В информации отмечено, что Василинчук был единственным представителем Украины из 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020.

"Всего наш соотечественник провел 10 боев в качестве рефери на ринге и 32 поединка в качестве члена судейской бригады", – добавили в Федерации бокса Украины.

Теги: #япония #олимпиада #рефери #награда
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