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20:31 08.08.2021

В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал человек, госпитализирован в тяжелом состоянии

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В Кривом Роге в результате взрыва гранаты пострадал человек, госпитализирован в тяжелом состоянии

В результате взрыва гранаты в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) пострадал мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщили в полиции региона.

Как сообщает пресс-служба полиции Криворожского районного управления на странице в Фейсбук в воскресенье вечером, по предварительной информации 8 августа вечером, возле одного из домов по ул. Кармелюка в руках у местного жителя взорвалась граната.

По информации правоохранителей, 61-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

"В результате взрыва прохожие граждане не пострадали", – сказано в сообщении.

На месте работают правоохранители. Все обстоятельства дела выясняются.

По информации местных изданий, мужчина пришел с гранатами на проходную Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Он пригрозил сотрудникам взорвать гранату. Требовал пройти на территорию завода.

"Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину во дворе. Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке. Инспекторы долгое время вели с ним переговоры, однако это оказалось безуспешно. В определенный момент раздосадованный мужчина отпустил гранаты. Они взорвалась в нескольких метрах от пострадавшего", –сказано в сообщении на сайте издания "Видкрытый".

 

Теги: #взрыв #граната #кривой_рог
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