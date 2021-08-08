События

19:45 08.08.2021

Угроза жителя харьковской 9-этажки взорвать весь подъезд оказалась ложной, "подрывника" доставили в психбольницу

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Угроза жителя харьковской 9-этажки взорвать весь подъезд оказалась ложной, "подрывника" доставили в психбольницу

В Харькове в воскресенье днем житель 9-этажки по ул.Днепровская угрожал взорвать весь подъезд, но к моменту приезда полицейских заснул.

"Патрульные эвакуировали жителей квартир подъезда. При выезде на место следственно-оперативная группа обнаружила мужчину, который якобы угрожал взорвать здание, спящим. Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили", - говорится в сообщении.

На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего "подрывника" в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

Теги: #многоэтажка #харьков #угроза
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