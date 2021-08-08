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18:49 08.08.2021

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, потерь нет

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Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов, потерь нет

С начала текущих суток, 8 августа, российские наемники на Донбассе два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в воскресенье.

"Вблизи Светлодарска враг обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем отмечается, что обо всех фактах нарушений со стороны российских наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Как сообщалось, в течение суток 7 августа российские наемники на Донбассе осуществили 6 обстрелов позиций украинских военнослужащих, один боец ВСУ погиб, двое получили ранения.. Состояние здоровья одного раненого воина - тяжелое. Второго - удовлетворительное.

 

Теги: #всу #оос #обстрел
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