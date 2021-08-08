Все КПВВ для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе со стороны подконтрольной Украине территории открыты – штаб ООС

По решению командующего Объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе полностью открыты со стороны подконтрольной Украине территории, сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье.

Отмечается, что КПВВ работают ежедневно с 08.00 до 16.00, однако движение граждан в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

"Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты снимают блокировку движения только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что из семи действующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

"В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11 903 человека, а на контролируемую территорию – 12 548 человек", - уточняют в штабе ООС.

Там подчеркивают, что во время мероприятий контроля пограничники обнаружили 4 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.. Международный Комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил строительные материалы. Общий вес гуманитарной помощи составил около 35,4 тонн", - уточняется в сообщении.

В штабе ООС напоминают, что с 5 августа в связи с карантином в контрольных пунктах изменены условия пересечения линии разграничения.

"Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования", - подчеркивают в штабе ООС.

Украинские военные отмечают, что в данный момент действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется.

"С полным перечнем категорий лиц, не подлежащих самоизоляции, можно ознакомиться заранее. Также самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ. Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывание на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции", - резюмируют в штабе ООС.