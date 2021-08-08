События

16:21 08.08.2021

Все КПВВ для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе со стороны подконтрольной Украине территории открыты – штаб ООС

2 мин читать
Все КПВВ для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе со стороны подконтрольной Украине территории открыты – штаб ООС

 По решению командующего Объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда для пропуска граждан через линию разграничения на Донбассе полностью открыты со стороны подконтрольной Украине территории, сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье.

Отмечается, что КПВВ работают ежедневно с 08.00 до 16.00, однако движение граждан в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

"Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты снимают блокировку движения только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что из семи действующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

"В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11 903 человека, а на контролируемую территорию – 12 548 человек", - уточняют в штабе ООС.

Там подчеркивают, что во время мероприятий контроля пограничники обнаружили 4 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

"Через КПВВ "Новотроицкое" проехало 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом.. Международный Комитет Красного Креста для населения временно оккупированной территории Украины доставил строительные материалы. Общий вес гуманитарной помощи составил около 35,4 тонн", - уточняется в сообщении.

В штабе ООС напоминают, что с 5 августа в связи с карантином в контрольных пунктах изменены условия пересечения линии разграничения.

"Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования", - подчеркивают в штабе ООС.

Украинские военные отмечают, что в данный момент действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется.

"С полным перечнем категорий лиц, не подлежащих самоизоляции, можно ознакомиться заранее. Также самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ. Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывание на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции", - резюмируют в штабе ООС.

 

Теги: #оос #кпвв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:05 08.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, погиб боец ВСУ, еще два ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, погиб боец ВСУ, еще два ранены

17:23 07.08.2021
На Донбассе с начала суток российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще один ранен

На Донбассе с начала суток российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще один ранен

15:07 07.08.2021
Украинский боец погиб в районе Песок на Донбассе, еще один ранен

Украинский боец погиб в районе Песок на Донбассе, еще один ранен

08:05 07.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

17:48 06.08.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Водяного, без потерь – штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня у Водяного, без потерь – штаб ООС

07:54 06.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

18:25 05.08.2021
Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен местный житель

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен местный житель

07:37 05.08.2021
За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один раненный

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один раненный

17:39 04.08.2021
Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА

08:22 04.08.2021
За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца – Шмыгаль

Украинские дипломаты призвали международное сообщество оказывать давление на РФ с целью вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии

Умер руководитель Одесского художественного музея художник Александр Ройтбурд

В Украине за сутки зафиксировано 619 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 235 человек, 10 летальных случаев

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, погиб боец ВСУ, еще два ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

До конца августа 145 тыс. украинских детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты для подготовки к учебному году – премьер

Глава дипломатии ЕС осудил нападение на судно Mercer Street, в котором обвинил Иран

Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца – Шмыгаль

Двенадцать членов одной семьи погибли на востоке Афганистана в результате подрыва микроавтобуса на мине

Украинские дипломаты призвали международное сообщество оказывать давление на РФ с целью вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами дожди и грозы

Действия талибов по насильственному установлению своего правления в афганских городах неприемлемы - посольство США в Афганистане

Афганский спецназ проводит операцию по освобождению северного города Кундуза от талибов

Экс-президент Киргизии Акаев попросил прощения за допущенные ошибки при реализации месторождения "Кумтор"

Умер руководитель Одесского художественного музея художник Александр Ройтбурд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА