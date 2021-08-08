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15:56 08.08.2021

Глава дипломатии ЕС осудил нападение на судно Mercer Street, в котором обвинил Иран

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Глава дипломатии ЕС осудил нападение на судно Mercer Street, в котором обвинил Иран

Евросоюз самым решительным образом осуждает нападение, совершенное 29 июля на торговое судно Mercer Street у берегов Омана, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Все имеющиеся свидетельства ясно указывают на Иран", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Нет никаких оправданий этому нападению, в результате которого погибли гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Мы выражаем соболезнования их семьям и друзьям и нашу полную солидарность с пострадавшим государством-членом", - отметил Боррель.

По его словам, "такие безрассудные и односторонние действия, противоречащие международному праву и угрожающие международному миру, неприемлемы, и их необходимо прекратить".

Боррель призвал все стороны играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что свобода судоходства должна быть гарантирована в соответствии с международным правом. Он сообщил, что ЕС продолжит "интенсивные дипломатические усилия по продвижению соответствующих и эффективных диалога и решений".

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на танкер Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане.

Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии. Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

Теги: #боррелль #ес #иран
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