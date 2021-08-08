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15:04 08.08.2021

Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца – Шмыгаль

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Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца – Шмыгаль

Полный переход всех публичных государственных услуг в режим "paperless" в Украине закончится через три месяца, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина перейдет в режим "без бумаг" через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах", - написал Шмыгаль в фейсбуке в воскресенье.

Он отметил, что благодаря переходу в режим "без бумаг" поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении.

"Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект об особенностях предоставления электронных публичных услуг (о режиме "без бумаг", paperless).

Документ определяет понятие электронных публичных услуг, автоматического режима и особенности механизма их предоставления и направлен на преодоление законодательных препятствий в их предоставлении.

Так, в случае если закон для получения публичной услуги требует представления документов и/или информации, содержащейся в национальных электронных информационных ресурсах, такие документы и информация не подаются, а вместо этого указываются сведения, необходимые для предоставления публичной услуги.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных государственных услуг в режим "paperless"

 

Теги: #е_документ #услуги #шмыгаль
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