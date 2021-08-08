События

14:41 08.08.2021

Двенадцать членов одной семьи погибли на востоке Афганистана в результате подрыва микроавтобуса на мине

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Двенадцать членов одной семьи погибли на востоке Афганистана в результате подрыва микроавтобуса на мине

В провинции Пактия на востоке Афганистана на придорожной мине подорвался микроавтобус, погибли 12 членов одной семьи, сообщило в воскресенье национальное информационное агентство "Бохтар".

Сообщается, что трагедия произошла в субботу поздно вечером.

"12 членов семьи, включая детей, погибли, еще двое получили ранения в результате подрыва автомашины на придорожной мине на территории уезда Сайед Карам в восточной провинции Пактия", - сообщило агентство со ссылкой на сотрудника службы безопасности региона.

Теги: #подрыв #жертвы #афганистан
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