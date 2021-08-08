В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки на большей части территории Украины ожидается тёплая и сухая погода, лишь на западе и востоке страны возможны дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 9 августа, в западных, местами в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, в южной части до 21°; днём 27-32°, на Луганщине до 35°, на западе 22-27°; в Карпатах ночью 7-12°, днём 15-20°.

В Киеве в понедельник без осадков; температура воздуха ночью 15-17°, днём около 30°

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 августа самая высокая температура воздуха днём была (+37,7°) в 2010 году, самая низкая ночью (+7,0°) в 1899 году.

Во вторник, 10 августа, в Украине, кроме запада, ночью и юга страны местами кратковременные дожди, грозы, днём в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в южной и восточной частях ночью 16-21°, днём 28-33°; на остальной территории ночью 12-17°, днём 24-29°, в западных областях 21-26°.

Во вторник в Киеве местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 15-17°, днём 26-28°.

Утром 8 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 21-28°, в Днепре вблизи Киева - 24°.