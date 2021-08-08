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09:57 08.08.2021

Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио

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Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная Украины заняла 44 позицию в общем медальном зачете Олимпийских игр, которые в воскресенье завершаются в Токио.

Всего на счету украинских спортсменов 19 медалей: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Медальный зачет выиграла сборная США, которая долгое время отставала от лидирующего Китая. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медалей. Второе место занял Китай (38-32-18). Третьи - хозяева Олимпиады японцы (27-14-17).

Украинские олимпийцы получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, карате, велотреке, вольной борьбе, плавании.

Теги: #олимпиада #токио #итоги
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