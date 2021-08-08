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08:39 08.08.2021

В Украине за сутки сделали почти 80 тыс. прививок от коронавируса

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В Украине за сутки сделали почти 80 тыс. прививок от коронавируса

В течение суток 7 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 78 965 человек, при этом первую прививку получили 50 993 украинца, еще 27 972 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения  на Телеграм канале в воскресенье.

"В течение суток работали: 449 мобильных бригад, 1 273 пунктов прививки; 360 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с начала прививочной кампании в Украине привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу – 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 381 190 человек.

"Всего сделано 6 487 273 прививки", - подытожили в Минздраве.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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