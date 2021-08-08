В Украине за сутки зафиксировано 619 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 235 человек, 10 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 619 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 235 человек, 10 летальных случаев, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 7 августа 2021 в Украине зафиксировано 619 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 11). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 561 человек, летальных случаев – 10, выздоровели – 235 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 7 августа сообщалось о 1 054 новых случаев заболевания, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 259 151 человек, выздоровели 2 190 921 человек, летальных случаев - 53 095.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.