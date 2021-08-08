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08:05 08.08.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, погиб боец ВСУ, еще два ранены

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, погиб боец ВСУ, еще два ранены

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 6 обстрелов, один боец погиб, двое ранены. С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск",- указано в сводке.

В частности, в направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения.

Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другого - удовлетворительное.

"По состоянию на 7:00 утра 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится  сообщении.

Теги: #оос #сводка
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