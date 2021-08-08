В результате непогоды остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях

В результате непогоды остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях. Также в Кировоградской обл. продолжаются работы по уборке поваленных деревьев, а в Одесской – по откачке воды, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 7 областях (Полтавская - 17 Сумская - 10, Черниговская - 9, Черкасская - 7, Донецк - 6, Кировоградская - 4 и Одесская - 2)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС отметили, что на территории Кировоградской области продолжаются работы по уборке 13 поваленных деревьев, а в Одесской области остаются подтопленными 12 дворов, уровень воды снижается.

"7 августа на территории Кировоградской области обустроено 3 временных кровли, разрезано и убрано 34 поваленных дерева. С начала работ оборудовано 5 временных кровель, разрезано и убрано 119 поваленных деревьев", - указано в сводке.

Жертв и пострадавших нет.

Также ГСЧС сообщило, что 7 августа на территории Одесской области местными органами власти устроено каналы для отвода воды. Подразделениями ГСЧС откачано 550 м3 воды за сутки. Всего с начала работ откачано 1 тыс. 50 м3 воды.

В течение суток от ГСЧС привлекалось 81 человек и 20 единиц техники.