События

06:29 08.08.2021

Ведущая партия Афганистана обсуждает мобилизацию своих сторонников на борьбу с талибами

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Ведущая партия Афганистана обсуждает мобилизацию своих сторонников на борьбу с талибами

Председатель одной из самых влиятельных партий Афганистана - "Джамияти Ислами" (Исламское общество) Салахуддин Раббани начал консультации с военными лидерами партии о мобилизации сторонников на борьбу с боевиками движения "Талибан".

"В отдельных встречах с дорогими братьями генералом Мир Аманулла Гузаром и генералом Джанахмадом Хакджу, членами руководящего Совета партии, обсудили политическую ситуацию в стране в плане безопасности", - сообщил Раббани в фейсбуке.

"Мы обсудили также, как мобилизовать силы народа в помощь структурам обороны и безопасности", - отметил политик.

Талибы начали активно захватывать территории с мая нынешнего года на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Вооруженные отряды "Джамияти Ислами", которая до начала антитеррористической операции международной коалиции во главе США в 2001 году, считалась основной антиталибской коалиции, до сих пор не вступали в серьезное вооруженное противостояние с талибами.

Теги: #борьба #афганистан #партия #талибы
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