Около 200 протестных шествий против "санитарных пропусков" прошли в 150 городах Франции

Не менее 237 тыс. человек приняли в субботу участие в акциях протеста против так называемых санитарных пропусков в 150 городах Франции, в Париже на улицы вышли 17 тыс. человек, приводит телеканал BFM TV данные министерства внутренних дел страны.

Это уже четвертая суббота подряд, когда противники введения "санитарных пропусков" проводят массовые протесты. В прошлую субботу, по данным МВД, в манифестациях приняли участие 204 тыс. человек.

В Париже в субботу прошли четыре шествия. В целом, по данным BFM TV, ситуация была спокойной, однако в некоторых местах стычки с полицией все же произошли, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Слезоточивый газ против демонстрантов использовала и полиция в городе Лион, где прошло два шествия, собравшие примерно 2,5 тыс. человек.

Около 10 тыс. манифестантов, по данным полиции, прошли по улицам Ниццы, 19 тыс. - в Тулоне, 8 тыс. - в Монпелье, около 6 тыс. - в Марселе и Перпиньяне.

Всего в стране состоялось 198 акций протеста, 35 человек задержаны. Семь полицейских получили легкие ранения.

Выступлениям противников "санитарных пропусков" в эту субботу не помешали даже сильные ливни, которые прошли во многих городах страны. В Париже акции протеста завершились под градом.

Противники данной меры считают, что власти нарушают основные права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижение. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

На этой неделе Конституционный совет Франции одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Этот законопроект, предусматривающий, в частности, обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента.

Именно Конституционный совет был последней инстанцией, у которой была реальная возможность помешать одобрению запланированных правительством мер.

Правительство Франции планирует, что закон вступит в силу с 9 августа. В этом случае - с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять "санитарный пропуск", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В этом документе должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.