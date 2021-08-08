В Одесской области погиб 10-летний мальчик от удара током

В Болградском районе (Одесская обл.) 10-летнего мальчика ударило током дома, когда он взялся молоть зерно на круподерке, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области в субботу.

"В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также принимают решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".