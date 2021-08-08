В результате авиаудара ВВС Афганистана в Шебергане убиты до 200 боевиков - афганские военные

Почти 200 боевиков движения "Талибан, в том числе их лидер, были убиты в субботу в городе Шеберган центре провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана, сообщили в пресс-центре корпуса специального назначения афганской национальной армии.

"Этим вечером военно-воздушные силы нанесли удар по большому скоплению талибов, которые планировали совершить нападение на силы обороны и безопасности в районе Тепаи Тагишахр в Шебергане, столице провинции Джаузджан. Согласно первоначальным сообщениям, убито около 200 террористов, включая их лидера", - уточнили в пресс-центре.

Отмечается, что в результате нападения также было уничтожено более 100 мотоциклов, большое количество оружия и боеприпасов.

Ранее заместитель начальника пресс-центра министерства обороны Фавад Аман сообщил, что ВВС США вечером в субботу нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Шеберган.

"Сегодня вечером в 18:30 (17:00 по Киеву) в городе Шеберган, провинция Джаузджан, скопление талибов было обстреляно самолетом B-52. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаудара ВВС США", - сообщил Аман.

Талибы штурмуют город Шеберган, который является малой родиной бывшего вице-президента, лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА- объединяет тюркоязычное население страны) маршала Абдул Рашида Дустума с начала июня. Дустум, который в июне-июле находился на лечении в Турции, вернулся на родину в начале августа. Его возвращение совпало по времени с началом наиболее активного нападения боевиков на город. Накануне правительственным силам в Шебергане, которыми командует старший сын Дустума -Ёрмухаммад, удалось отразить очередной штурм талибов, сотни боевиков убиты. Но несмотря на большие потери, талибы стянули в Джаузджан боевиков из соседних провинций, осада Шеберагана сегодня продолжалась. По последним данным, в субботу вечером талибы смогли захватить значительную часть города.