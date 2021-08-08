В Киеве проводились обыски на табачном предприятии, который подозревается в уходе от налогов - прокуратура

Киевская городская прокуратура совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) Украины проводила обыски на предприятиях, вероятно причастных к незаконному производству и реализации табачных изделий, а также уклонению от уплаты налогов.

"Следственные действия проводятся на территории нескольких регионов Украины в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - указано в сообщении Киевской городской прокуратуры на странице Фейсбук в субботу.

Отмечается, что согласно материалам следствия, один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине оформлял сделки по реализации сигарет с фиктивными фирмами. В дальнейшем табачные изделия без марок акцизного налога сбывались на территории Украины, не отображаясь в бухгалтерском и налоговом учетах.

Как сообщается, в ходе обысков в складских и офисных помещениях предприятий обнаружены более 90 тонн табака без подтверждающих документов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи и оборудования.