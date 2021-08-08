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01:05 08.08.2021

ВВС США нанесли авиаудар по талибам в Шебергане - Минобороны Афганистана

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ВВС США нанесли авиаудар по талибам в Шебергане - Минобороны Афганистана

Самолет В-52 ВВС США вечером в субботу нанес авиаудар по позициям движения "Талибан" в городе Шеберган центре провинции Джаузджан на северо-западе страны, сообщил заместитель начальника пресс-центра министерства обороны Афганистана Фавад Аман.

"Сегодня вечером в 18:30 (17:00 по Киеву) в городе Шеберган, провинция Джаузджан, скопление талибов было обстреляно самолетом B-52. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаудара ВВС США", - сообщил Аман.

Талибы штурмуют город Шеберган, который является малой родиной бывшего вице-президента, лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА- объединяет тюркоязычное население страны) маршала Абдул Рашида Дустума с начала июня. Дустум, который в июне-июле находился на лечении в Турции, вернулся на родину в начале августа.

Возвращение маршала совпало по времени с началом наиболее активного нападения боевиков на город. Накануне правительственным силам в Шебергане, которыми командует старший сын Дустума -Ёрмухаммад, удалось отразить очередной штурм талибов, сотни боевиков убиты. Но несмотря на большие потери, талибы стянули в Джаузджан боевиков из соседних провинций, осада Шеберагана в субботу продолжалась. По последним данным, в субботу вечером талибы смогли захватить значительную часть города.

Теги: #авиаудар #сша #афганистан #боевики
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