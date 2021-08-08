События

00:56 08.08.2021

Эстония усиливает контроль на границе в связи с миграционным кризисом в Литве и событиями в Латвии

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Эстония усиливает контроль на границе в связи с миграционным кризисом в Литве и событиями в Латвии

Департамент полиции и погранохраны Эстонии усилил пограничный контроль в районе эстонско-латвийской границы и в портах, чтобы предупредить незаконные пересечения границы в случае, если вырастет миграционное давление в направлении Эстонии.

"Учитывая, что течение последних суток при незаконном пересечении белорусско-латвийской границы пограничники задержали 28 человек, мы усилили контроль в приграничных регионах Эстонии. Но на данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет", - сказал в субботу министр внутренних дел Кристиан Яани (Kristian Jaani) порталу телерадиовещания ERR.

Подполковник полиции отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар (Ivo Utsar) сказал, что, оценив происходящее в Латвии, было принято решение еще больше усилить пограничный контроль.

"Основной фокус Департамента полиции и погранохраны - на внутренних границах, но выборочные проверки патрули будут делать по всей Эстонии. Основательные проверки будут проводиться в портах, так как мы не можем исключaть, что незаконно мигрирующие люди постараются найти через Эстонию путь в Северную Европу. Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы. Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт", - рассказал Утсар.

В среду на границе Латвии и Белоруссии задержаны 38 граждан третьих стран, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Еще пять были задержаны в пятницу.

В связи с возросшими рисками на латвийско-белорусской границе, латвийские власти ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы Государственной пограничной службы и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны "Frontex".

События в Латвии являются отголоском миграционного кризиса в Литве, куда в нынешнем году прибыли более 4 тыс нелагалов, в основном из Ирака. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация. По мнению литовских властей, происходящее на границе организовано руководством Белоруссии в ответ на поддержку официальным Вильнюсом действий оппозиции.

Теги: #контроль #усиление #граница #эстония
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