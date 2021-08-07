В Одесской области проводится ликвидация последствий непогоды

В Одесской области местное главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидирует последствия проливных дождей.

"Начиная со вчерашнего дня, спасатели принимают участие в ликвидации последствий стихии на откачки дождевой воды с придомовых территорий и домов, а также с помощью бензореза убирали дерево в городе Черноморск, которое упало на детскую площадку", - сообщает ведомство на странице Фейсбук в субботу.

Отмечается, что откачка воды была проведена в таких н.п.: с. Торосово, пгт Великомихайловка, г. Раздельная, с. Степановка, г. Подольск.

Как сообщается, ситуация осложняется тем, что значительный объем воды не имеет возможности сходить самотеком, поэтому местными властями организовано прорыв траншеи бульдозером для спуска воды. По некоторым селам проведена работа по устройству каналов для отвода дождевой воды, уровень которой снижается.

Ранее утром сообщалось, что в результате непогоды обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях. Также в четырех областях из-за падения деревьев частично повреждены кровли зданий и наблюдается подтопление домохозяйств.