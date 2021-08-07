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20:29 07.08.2021

Ливни помогли взять под контроль очаги возгорания в районе Антальи

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Ливни помогли взять под контроль очаги возгорания в районе Антальи

Турецким пожарным и спасателям удалось взять под контроль природные пожары в районе курортного города Анталья, этому способствуют начавшиеся ливни, сообщают в субботу западные СМИ.

Ожидается, что проливные дожди продлятся в регионе как минимум до вечера субботы.

В то же время ситуация остается сложной в районе города Муглы на юго-западе страны. В трех предместьях этого города из-за природных пожаров объявлена эвакуация.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемерли, сейчас в пяти провинциях страны насчитывается 13 очагов возгорания.

Теги: #пожары #турция #ситуация
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