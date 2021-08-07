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19:39 07.08.2021

Украина получит более 17 миллионов доз вакцины Pfizer до конца года

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Украина получит более 17 миллионов доз вакцины Pfizer до конца года

До конца 2021 года в Украину прибудет 17 миллионов новых доз американской вакцины Pfizer, сообщает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в субботнем интервью "Радио Свобода".

"До конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer", - сказал он.

При этом, Кузин подчеркнул, что вспышка коронавируса может произойти раньше, чем эта вакцина уже дойдет до страны. Поэтому, главсанврач Украины не советует ждать возможности выбирать, а вакцинироваться как можно быстрее именно той вакциной, которая есть сейчас.

Ранее сообщалось, по состоянию на 7 августа, в Украине привито более 4 миллионов человек.

 

Теги: #вакцинация #pfizer
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