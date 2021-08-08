8 августа: Какой сегодня праздник, именины, традиции, запреты, приметы и знаменательные события

8 августа, в воскресенье, весь мир будет отмечает Национальный день кота, или кошки, кому как нравится. С помощью всевозможных вкусняшек и игрушек люди демонстрируют своим пушистикам почтение и любовь. Инициатором праздника стал в 2002 году Международный фонд Animal Welfare.

В этот же день профессиональный праздник будут отмечать те, кто заботится и о котах, и о других братьях наших меньших. День ветеринара с 2001 года ежегодно празднуют во второе воскресенье августа.

Также в этот день с размахом отмечают праздник работников строительной индустрии - День строителя - впервые установленный при Никите Хрущеве, 6 сентября 1955 года. Сейчас является традиционным в календаре работников строительных отраслей, празднуется во второе воскресенье августа.

Ежегодно, 8 августа, свой профессиональный праздник отмечают те, кто не боится новых вершин, "кто выбирает трудный путь, опасный, как военная тропа", кто всегда готов покорить новую высоту. День альпинизма основан в честь первого восхождения на Монблан. Высшую точку Альп - 4810 метров - покорили именно 8 августа 1786. Тогда Мишелю Паккару на это понадобились сутки. А вот рекорд современности, в 2013 году, установлен испанцем Киллианом Джорнету -4 часа 57 минут.

8 августа чествуют украинских связистов. Соответствующий указ, о Дне войск связи, "учитывая заслуги в укреплении обороноспособности государства", президент Украины Леонид Кучма подписал 1 февраля 2000.

Также, 8 августа, национальный праздник Королевства Бутан - День независимости. А в Ираке празднуют День мира.

Традиции и обычаи 8 августа

Обычно 8 августа радовало хорошей погодой, поэтому крестьяне пытались справиться со всеми полевыми работами. Они начинали ранний сбор яблок, которые ели после Яблочного Спаса.

Знахари отправлялись собирать целебные травы, поскольку, согласно приметам, считается, что именно сейчас, после утренней росы, они будут особенно полезными.

В народе говорили: "Ермолай - хлеб убирай" - и пытались убрать хлеб с поля как можно раньше. Женщинам в этот день выходить в поле запрещалось.

Хорошей приметой считалось, если кошка или кот трутся о ноги хозяйки, дают себя погладить. К богатству и процветанию.

Народные приметы о погоде:

В августе хозяину три заботы: и косить, и пахать, и сеять;

В августе до обеда - лето, после обеда - осень;

В августе дуб желудями богат - к урожаю;

Если листья на деревьях в августе желтеют снизу - ранний сев будет хороший;

В августе грачи устраивают пробные облеты, собираются стайками;

События

1815 - Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены;

1899 - Американец А. Маршалл запатентовал холодильник;

1944 - В Берлине восемь немецких офицеров, обвиняемых в подготовке покушения на Гитлера, были повешены на струнах от пианино;

1945 - СССР разорвал пакт о ненападении с Японией и объявил ей войну, начав ввод войск в Манчжурию;

1949 - В Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы;

1965 - В Шешорах (Ивано-Франковская область) состоялся митинг по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко;

1966 - В КНР объявлено начало "культурной революции";

1967 - В Бангкоке (Таиланд) основана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН);

1969 - Кубок СССР по футболу выиграла команда I лиги "Карпаты" (Львов);

1974 - Президент США Ричард Никсон объявил, что уходит в отставку в связи с уотергейтским скандалом;

1985 - Начался вывод советских войск из Афганистана после девяти лет войны;

1998 - Американец Майкл Кирни стал самым молодым магистром наук (в биохимии) - диплом он получил в возрасте 14 лет 8 месяцев;

2000 - Ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека;

2000 - В Москве в подземном переходе станции метро "Пушкинская" взорвана бомба, пострадали около ста человек, из них 18 погибли;

2004 - Введен в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;

2012 - Президент Украины Виктор Янукович подписал антиукраинской Закон о языках Колесниченко-Кивалова;

2017 - компания Coca-Cola установила первый в истории 3D билборд.

8 августа родились:

1877 - Александр Ханжонков, украинский предприниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссер, сценарист, один из пионеров кинематографа;

1883 - Иван Власовский, украинский церковный и общественный деятель, участник украинизации церковной жизни на Волыни 20-30-х гг.;

1896 - Грабарь Андрей Николаевич, украинский и французский историк средневекового и византийского искусства;

1904 - Леонид Заднепровский, украинский актер;

1926 - Павел Васылик, епископ Украинской греко-католической церкви;

1937 - Дастин Хоффман, американский киноактер украинского происхождения, обладатель двух "Оскаров";

1938 - Галина Щербина, украинская художница;

1947 - Владимир Задумин, украинский писатель, член Национального союза кинематографистов Украины;

1949 - Виктор Говоруха, директор Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины;

1949 - Василий Чубур, украинский поэт, переводчик, литературный критик, журналист, член Национального союза писателей Украины;

1972 - Владимир Шаменко, украинский гимнаст, призер Олимпийских игр;

1986 - Екатерина Бондаренко, украинская теннисистка, заслуженный мастер спорта;

1988 - Алексей Родевич, украинский футболист, вратарь львовских "Карпат";

1989 - Тарас Степаненко, украинский футболист, полузащитник.

Астрологи об этом дне

Астрологи утверждают, что 8 августа даже самые пассивные люди, почувствуют всплеск невиданной энергии. Поскольку, ежегодно, 26 июля, наступает планетарный Новый год, который длится до 12 августа. Все это происходит в то время, когда Солнце проходит транзитом через знак Льва, поэтому его еще называют воротами Льва. 8 августа апогей астрологического события - открытие звездных Врат Льва. В этом году оно совпадает с новолунием, и важность этого периода трудно переоценить. Мы можем сдвинуть горы - разумеется, в переносном смысле. Поэтому, добавьте к этому уверенность в себе и своих силах, а также решимость, которая позволит замахнуться на самые сложные и трудновыполнимые дела, и смело стремитесь к их реализации.