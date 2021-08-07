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18:41 07.08.2021

В Баку и Ереване обвиняют друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах

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В Баку и Ереване обвиняют друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах

Вооруженные силы Армении в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Араздеян-Садарак Нахичеванской Автономной Республики, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

"Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

В свою очередь в Минобороны Армении сообщили ранее, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в Сюникской области на юго-востоке республики.

"7 августа с 11:40 до 12:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Черного озера Сюникской области. После ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Ранее сообщалось, 12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской (Черное озеро) и Гегаркуникской областях.

С 14 июля обострилась обстановка на границе Армении с Нахичеванью на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.

Теги: #граница #обстрелы #армения #азербайджан
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