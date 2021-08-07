На Донбассе с начала суток российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, погиб боец ВСУ, еще один ранен

На Донбассе российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, погиб украинский военный, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В направлении поселка Пески российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Также оккупанты применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один военный получил ранение. Состояние здоровья воина - средней тяжести", - сказано в сообщении в Facebook в субботу.

Кроме того, вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Луганской области также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.