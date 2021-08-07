Украинский боец погиб в районе Песок на Донбассе, еще один ранен

В результате применения российскими наемниками противотанковой управляемой ракеты по автокрану в населенном пункте Пески погиб украинский военный, еще один получил ранения, сообщает 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского.

"Сегодня, 7 августа, российские наемники, коварно нарушая требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески. Вследствие поражения один военнослужащий погиб. Еще один военный получил ранение", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что состояние здоровья раненого воина - средней тяжести.