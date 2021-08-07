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15:07 07.08.2021

Украинский боец погиб в районе Песок на Донбассе, еще один ранен

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Украинский боец погиб в районе Песок на Донбассе, еще один ранен

В результате применения российскими наемниками противотанковой управляемой ракеты по автокрану в населенном пункте Пески погиб украинский военный, еще один получил ранения, сообщает 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского.

"Сегодня, 7 августа, российские наемники, коварно нарушая требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески. Вследствие поражения один военнослужащий погиб. Еще один военный получил ранение", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что состояние здоровья раненого воина - средней тяжести.

Теги: #военные #оос #гибель
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