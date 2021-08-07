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14:28 07.08.2021

Для жителей Тарамчука восстановлена поставка электроэнергии - украинская сторона СЦКК

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Для жителей Тарамчука восстановлена поставка электроэнергии - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщает о восстановлении системы электроснабжения на подконтрольной правительству Украины территории в населенном пункте Тарамчук (Донецкая область).

"13 июля в результате обстрелов оккупантами запрещенными Минскими договоренностями артиллерийскими системами, были повреждены линии электросетей и трансформаторная подстанция. 170 домов населенного пункта остались без электроснабжения", - говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что выполнение ремонтно-восстановительных работ было возможно только после предоставления гарантий безопасности, которые Вооруженные силы Украины оказали сразу после получения заявки от предприятия "ДТЭК Донецкие электросети" 14 июля.

"Однако российско-оккупационные войска предоставили такие гарантии лишь 4 августа. Благодаря взаимодействию украинской стороны СЦКК с патрулями СММ ОБСЕ, командованием Объединенных сил и представителями гражданско-военного сотрудничества аварийно-восстановительные работы проведены с соблюдением предоставленных гарантий безопасности и контроля режима прекращения огня", - сказано в сообщении.

Рабочей бригадой осуществлена замена трансформатора, установлены две опоры и восстановлены 90 метров линий электропередач. Так, поставка электроэнергии для жителей Тарамчука восстановлена.

 

Теги: #донецкая_область #электроснабжение
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