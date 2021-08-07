70-летняя руководительница мафиозного клана арестована в Неаполе

Женщина-лидер одной из мафиозных группировок Мария Личчарди арестована в субботу в аэропорту "Чампино" в Неаполе при попытке вылета в Испанию, сообщает итальянская пресса.

По данным СМИ, 70-летняя "пикколетта" (итал. малышка), получившая такое прозвище за невысокий рост, приходится сестрой Дженнаро Личчарди - основателю одного из кланов итальянской мафии "Каморра".

Ранее она отбыла восьмилетний срок тюремного заключения, была освобождена в декабре 2009 года, после чего, как полагают итальянские правоохранители, взяла в свои руки руководство кланом.

Против Марии Личчарди выдвинуты обвинения в причастности к мафиозной группировке, а также в махинациях с финансами и на аукционах.