В Винницкой области 25 подтвержденных случаев штамма "дельта" – глава ОГА

В Винницкой области 25 подтвержденных случаев инфицирования индийским штаммом COVID-19 "дельта", сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.

"Штамм "Дельта" выявлен в Винницкой области - 25 подтвержденных инфицированных индийским штаммом. Сегодня пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма "Дельта"", - написал Борзов в Facebook.

По его информации, из 30 образцов подтверждено 25. Самому молодому инфицированному с индийским штаммом - 13 лет, самому старшему - 84.