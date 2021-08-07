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13:06 07.08.2021

В Винницкой области 25 подтвержденных случаев штамма "дельта" – глава ОГА

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В Винницкой области 25 подтвержденных случаев штамма "дельта" – глава ОГА

В Винницкой области 25 подтвержденных случаев инфицирования индийским штаммом COVID-19 "дельта", сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.

"Штамм "Дельта" выявлен в Винницкой области - 25 подтвержденных инфицированных индийским штаммом. Сегодня пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма "Дельта"", - написал Борзов в Facebook.

По его информации, из 30 образцов подтверждено 25. Самому молодому инфицированному с индийским штаммом - 13 лет, самому старшему - 84.

Теги: #винницкая_область #штамм #дельта
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Интерфакс-Украина
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