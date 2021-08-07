События

12:34 07.08.2021

Кратковременные дожди и грозы ожидаются 9 августа на западе Украины, а 10 августа также на севере и в центре

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Кратковременные дожди и грозы ожидаются 9 августа на западе Украины, а 10 августа также на севере и в центре

В ближайшие сутки сухую и теплую погоду на большей части территории Украины будет определять область повыщеного давления, сообщает Укргидрометценр.

Ночью в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях кратковременные дожди грозы, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории, днем по всей Украине без осадков.

Ветер северо-западный, в западной части юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 25-30°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 16-21°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 18-23°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 27-29° .

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 августа самая высокая температура днем была 39,2° в 2010г., самая низкая ночью 7,8° в 1887г.

В понедельник, 9 августа, в западных областях, а 10 августа также и в северных, центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северный, 3-8 м/с. Температура в южной и восточной частях страны ночью 16-21°, днем 30-35°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 26-31°, в большинстве западных областей 23-28°.

В Киеве 9 августа переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем около 30°.

7 августа на 8 часов температура воды была в Черном и Азовском морях 23-28°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
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