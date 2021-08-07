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10:20 07.08.2021

Суд арестовал семерых рэкетиров из Харьковской области, среди которых члены Нацкорпуса

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Суд арестовал семерых рэкетиров из Харьковской области, среди которых члены Нацкорпуса

Шевченковский суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых членов преступной группировки, среди которых представители партии "Национальный корпус", бывшие и действующие правоохранители, сообщает hromadske.ua.

Под стражей на два месяца без возможности внесения залога оказались Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

По данным следствия, подозреваемые в 2018 году создали организованную преступную группу в Харьковской области, в которую входило около 50 человек и которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности, в сфере ритуальных услуг. Объем их «прибыли», по данным следствия, составил более 1 млн грн ежемесячно.

СБУ также опубликовали аудиозаписи где, вероятно, подозреваемые угрожают харьковским предпринимателям. В «Национальном корпусе» их назвали «срежиссированной медиа-манипуляцией».

Подозреваемым инкриминируют статьи 255 (создание преступной организации), 189 (вымогательство), 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) УК.

СБУ говорит также о 8-м подозреваемом, которого пока не задерживали. Вероятно, это Артем Мошенский, которого в начале июля подстрелили в Харькове и который сейчас находится на лечении в Израиле, сообщает hromadske.ua

Ранее СБУ сообщила о подозрении 8 участникам группировки, занимавшихся рэкетом в Харьковской области.

В состав группировки входили, в частности, лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий.

"Участники преступной группировки, которую СБУ вчера разоблачила в Харьковской области, систематически занимались рэкетом. Они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество. Сейчас 8 участникам группировки объявлено о подозрениях, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спецслужба имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы.

Как сообщалось, 5 августа в Харьковской области СБУ проводила оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Национального корпуса.

"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса. После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Сайт Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник сообщил, что сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины провели серию обысков и задержали 7 членов харьковского областного отделения политической партии "Национальный корпус", среди которых Сергей "Чили" Величко, по подозрению в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

"По словам инсайдера, 5 августа силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, которые использовались достойники из "азовского движения", обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы... На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания 7 участников "азовского ОПГ", включая "Чили" -Величко", - говорится в сообщении.

Позже руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин заявил, что обыски, которые СБУ провела у представителей Национального корпуса в Харькове, свидетельствуют о "начале зачистки улицы".

"Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ждут массовые протесты", - написал Жорин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что обыски проводятся у людей с активной проукраинской позицией, участников АТО/ООС, и дал понять, что НК сделает все возможное, чтобы их защитить.

Теги: #нацкорпус #арест #группировка #суд
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