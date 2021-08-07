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09:46 07.08.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 201,7 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 201,7 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 201 млн 748 тыс. 659, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 278 тыс. 369 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 35 млн 695 тыс. 621 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 616 тыс. 493.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 895 тыс. 385, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 427 тыс. 371.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 108 тыс. 746 заболевших, умерли 561 тыс. 762 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 550,5. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 899 человека, в Индии - 306, Бразилии - 2 тыс. 623.

Теги: #covid_19 #мир
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