За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 5 обстрелов. С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 6 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В частности, обстрелы осуществлялись из минометов 82-го калибра вблизи Водяного, что у Донецка. Также в направлении Водяного, что на Приазовье, наемники вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. У Новотошковского противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Неподалеку Катериновки наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что по состоянию на 7:00 утра, 7 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны наемников не зафиксировано.